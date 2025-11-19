プロ野球・西武は19日、支配下契約だった古賀輝希選手と来季の育成契約を結んだことを発表しました。古賀選手は2024年ドラフト7位で千曲川硬式野球クラブから西武に入団。今季は1軍出場とはならず、2軍公式戦では16試合の出場で、1本塁打含む打率.159をマークしていました。これまで背番号は「59」を着用していましたが、来季は「119」となることも合わせて明かされています。