イングランド代表を率いるトーマス・トゥヘル監督が、今回の代表活動で招集外となったレアル・マドリードのDFトレント・アレクサンダー・アーノルドについて言及した。イギリス『Daily Mail』がドイツ人指揮官のコメントを伝えている。6歳から在籍したリヴァプールを離れ、今夏にレアルへ加入したA・アーノルド。しかし、新天地では怪我の影響もあり、本職ではないウルグアイ代表MFフェデリコ・バルベルデからポジションを奪えない