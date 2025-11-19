スポルティングCPの日本人MF守田英正は、契約が満了する来夏にチームを離れることになるようだ。ポルトガル『A Bola』などが伝えている。クラブは以前、守田との契約を更新できると考えていたが、現在は負傷によりコンディションが芳しくないことから、契約の満了を希望しているという。クラブは今冬での売却の可能性も排除していないが、要求額1000万ユーロに達するどころか、売却そのものの実現も難しい状況であると同紙は伝えた