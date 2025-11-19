西武園ゆうえんちは、初となる水族館の特別展「ノスタルジック水族館」を、横浜・八景島シーパラダイスプロデュースにより、2025年12月5日〜2026年4月5日の期間で開催する。「ノスタルジック水族館」同社は、2025年が開業75周年、および昭和100年となることから「昭和100年大祭典」と銘打ち、どの世代も、それぞれが思い描く昭和を体験できる数多くのイベントを展開してきた。今回、同プロジェクトのフィナーレとして「ノスタルジ