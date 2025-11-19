タレントの紗栄子（38）が18日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。シングルマザーにメッセージを伝えた。17歳と15歳の2児の母でタレントやモデル、実業家などさまざまな顔を持つ紗栄子。12年に離婚後、ワンオペ育児をしてきた紗栄子に一問一答が投げられた。「シンママさんへ伝えたいメッセージは？」と聞かれると「ずっと続くわけじゃないので今のその不自由を存分に楽しんで下さい」とコメン