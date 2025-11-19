ＪＲＡは１１月１９日、米国遠征中のミルコ・デムーロ騎手＝栗東・フリー＝の騎乗成績を発表した。デルマー競馬場で１４日と１６日に計７鞍に騎乗し、２勝を挙げた。１４日は２鞍に騎乗し、２Ｒの一般レース（芝１６００メートル＝７頭立て）でセシリアストリートとコンビを組んで勝利。６Ｒの一般レース（ダート１６００メートル＝９頭立て）は９着だった。１６日は５鞍に騎乗。３Ｒの一般レース（ダート１６００メートル＝