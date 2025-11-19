MOTHERの人気モデルに日本別注モデルが登場し、自由なシルエットや遊び心のあるディテールを取り入れた特別なデニム3型が揃いました♡「JP LIL’ LEMON TWIST SKIMP」「JP HALF-PIPE ANKLE」「JP THE KICK IT ANKLE」は、ハイウエストやアンクル丈など日本人の体型に合わせた絶妙なバランスで、日常のスタイルを自然に格上げしてくれます♪ JP LIL’ LEMON TWIST SKIMPの魅力 価格：42,900円 日本別注 コレクシ