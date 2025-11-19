モデルで実業家の紗栄子が１８日、テレビ朝日系「夫が寝たあとに」で、子供達が小学生の時に、紗栄子に内緒でゲーム課金をしていたときの顚末（てんまつ）を語った。紗栄子はシングルマザーで、２人は現在は１７歳と１５歳に成長した。そんな息子が小学生の頃にゲーム課金をしていたことがあったといい「私のカードにひも付いていたが、気付かなくて、より課金が加速して。カード会社がハッキングかも？と連絡してきた