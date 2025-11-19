大分県の別府湾で17日に見つかった遺体は、大分市内に住む50歳の男性と分かりました。 【写真を見る】大分・別府湾で見つかった遺体身元は大分市の50歳男性と判明死因は溺死 17日午前7時前、大分市神崎の別府湾で、岸からおよそ2メートル離れた海上に人が浮いているのを釣り人が見つけ、警察に通報しました。駆けつけた消防隊員が海から引き揚げましたが、その場で死亡が確認されました。 遺体は男性で、目立った外傷