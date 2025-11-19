2.5V登場！トヨタのインドネシア法人は2025年10月8日、グローバルセダン「カムリ」の新モデル「カムリ2.5V」を現地で発売しました。サメ顔FFセダン！カムリは広い空間とゆったりとした乗り心地で、世界中で高く支持されているロングセラーモデルです。日本での生産、販売は2023年に10代目をもって終了となりましたが、海外市場では11代目となる新型が発売されており、インドネシアではフラッグシップセダンとして存在感を示し