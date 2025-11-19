メ～テレ（名古屋テレビ） 高校生らを「かけ子」として、ミャンマーを拠点とした特殊詐欺組織に紹介した罪に問われている男に名古屋地裁は懲役4年の判決を言い渡しました。 起訴状などによりますと、丸杉龍実被告（32）は去年、名古屋市の男子高校生ら3人をミャンマーを拠点とした特殊詐欺組織に「かけ子」として紹介した職業安定法違反などの罪に問われています。 これまでの裁判で丸杉被告は起訴内容