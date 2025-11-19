この漫画は、主人公・すみれが友人との価値観の違いに悩み、最後には疎遠になってしまうお話です。友人と旅行をするとき、いつも車を出して運転するのはすみれ。今回の旅行でも、ルートを確認し、計画を立てました。旅行当日の夜、すみれは翌日も運転があるため、お酒を控え早めに就寝しました。ところが、友人2人はお酒を飲み過ぎてしまったようです。人間まおさんによる作品『ガソリン代どうする？』をダイジェスト版でご