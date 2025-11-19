メ～テレ（名古屋テレビ） 通信事業者に不正アクセスし、携帯電話の通信回線を入手したとして男子高校生が逮捕されました。 逮捕されたのは、18歳の男子高校生です。 警察によりますと、男子高校生は今年6月、通信事業者のコンピューターに不正にアクセスし、携帯電話の通信回線を入手した疑いが持たれています。 調べに対し容疑を認めています。 この通信回線は別の男子高校生が買い取り、クレジット