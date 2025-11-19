東風ホンダ新エネルギー工場の生産ライン。（武漢＝新華社配信）【新華社北京11月19日】日本の自動車大手が電動化戦略を相次いで見直している。ホンダはコスト上昇や半導体不足、アジアでの販売減などを背景に、通期利益見通しを21％下方修正した。中国市場で開発中の新型車も計画を調整し、年内に投入予定だった純電気自動車（BEV）の旗艦モデル「GT」の発売を来年以降に延期した。スバルは、これまで公表していた1兆5千億