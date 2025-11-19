１８日、アブルゲイト氏（左）と握手を交わす王毅氏。（北京＝新華社記者／才揚）【新華社北京11月19日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は18日、アラブ連盟のアブルゲイト事務局長と北京で会見した。１８日、アブルゲイト氏と会見する王毅氏。（北京＝新華社記者／才揚）