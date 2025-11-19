「家は住む人を表す」という言葉があるが、家屋が家族や友人知人と集うための場所である欧州と違い、人を家に招く習慣のない日本はそうとも限らないとマリさん。では、マリさんの部屋はどうかというと――。（文・写真＝ヤマザキマリ）【写真】マリさん撮影「家は住む人を表す」というが…* * * * * * *生まれながらの品格昨年まで10年間暮らしたパドヴァの家は、築500年になる古い屋敷をいくつかの住居に分割したうちの一軒だった