未収数と支払率の推移 NHKは、受信料の公平負担に向けて支払督促を強化するため、司令塔となる「受信料特別対策センター」を本部に設置した。今後、テレビ等を設置して契約を結んでいるが、受信料を長期にわたって支払っていない未収の世帯や事業所に対して、支払督促による民事手続きを強化する。 NHKによれば、長期にわたって受信料を支払っていない人が急増。この5年間で100万件増え、2019年度の約2.5倍になってい