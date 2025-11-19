水谷豊さん主演の人気刑事ドラマ『相棒season24』（テレビ朝日系、水曜午後９時〜）の第6話「ティーロワイヤル」が11月19日、放送される。【写真】独自の捜査を続ける右京と薫ゲスト出演は、矢島健一さん。「相棒」シリーズは今年誕生25周年。水谷豊さん演じる杉下右京と寺脇康文さん演じる亀山薫の黄金コンビは通算11シーズン目に突入した。＊以下、11月19日放送回のネタバレを含みます。第6話あらすじ杉下右京（水谷豊）と亀山薫