ミズノは19日、千葉ロッテマリーンズの西川史礁外野手と2026年シーズンからミズノブランドアンバサダー契約を締結すると発表した。ドラフト1位で入団した西川は1年目の今季2度の2軍再調整を経験しながら108試合に出場してチームトップの打率・281、3本塁打、37打点。二塁打27本はリーグトップの数字で、新人王の有力候補にも挙げられ、「ラグザス侍ジャパンシリーズ2025日本VS韓国」（東京ドーム）の侍ジャパンに選出され