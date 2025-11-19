7月に芸能界引退を発表した元女優の希良梨さん（45）のインスタグラムが19日までに更新され、「希良梨さんはただいま危篤中でございます」と書かれた画像を投稿した。希良梨さんは昨年9月にがんに罹患したことを公表。同12月に手術を受けたが、今年に入って骨盤リンパ節への転移が判明。ステージ3と診断された。希良梨さんのインスタには、黒い背景に白い文字で「希良梨さんはただいま危篤中でございます」と書かれた画像が