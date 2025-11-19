プロ野球・ロッテは19日、2026年2月に行われる春季キャンプの日程を発表しました。一、二軍に分けて行われる春季キャンプ。日程は両軍ともに2月1日〜23日までと予定されています。そのうち休養日は、一軍で4日、9日、16日、二軍で4日、9日、16日、20日となっています。このキャンプは一次と二次に分けても実施。一軍の一次キャンプは、2月1日〜11日まで宮崎県都城市で開催。二次キャンプは、沖縄県糸満市に場所を移し2月13日〜23日