秋の学生野球日本一を決める明治神宮大会は１９日、神宮球場で高校の部の決勝が行われ、九州国際大付が神戸国際大付を１１―１で破り、初優勝を果たした。九州国際大付は一回、３番吉田の先制打などで３点を先取し、六回以降も着実に加点。先発・岩見が九回途中まで１失点と好投した。来春の選抜大会「神宮大会枠」は九州地区に与えられる。