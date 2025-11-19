米大リーグ・ドジャースをワールドシリーズ連覇に導いたデーブ・ロバーツ監督が１９日、東京都内のホテルで記者会見した。（デジタル編集部）前日に「木下グループ」の新しいＣＭ撮影を行ったロバーツ監督。この日は、その発表会として、記者会見が開かれた。ロバーツ監督は、笑顔で手を振りながら登場。日本人の母を持つ監督は「連覇の後、日本に帰ってこられてうれしい。スタジアムまで足を運んでくれた日本のファンの皆さん