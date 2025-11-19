明治神宮野球大会最終日は19日、神宮球場で決勝が行われ、高校の部は九州国際大付（九州）が初優勝した。大学の部は青学大（東都）が2年連続2度目の優勝を果たした。九州国際大付は神戸国際大付（近畿）に11―1で大勝した。九州地区は来春の選抜大会で神宮大会枠を獲得し、出場校は1増の5となる。青学大は立命大（関西2）を4―0で下した。プロ野球ドラフト会議で中日から1位指名された中西が17三振を奪い、2安打完封した。