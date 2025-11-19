東京都が18日に発表した調査で、家事や育児にかける時間の男女の差が縮まっていることがわかりました。ただ、男性の家事時間は前回の調査より短くなっています。“縮小”のワケは？【写真で見る】家事・育児をめぐる感謝の言葉、どれくらい伝えてる？「じゃあ、あんたが作ってみろよ」で注目 男性の家事街で家事の負担について聞いてみると…70代夫婦・妻「妻の割合が少ない。変わっているの。今も『掃除機かけて』と言ってか