中国IT大手の阿里巴巴（アリババ）は11月17日、人工知能（AI）アシスタント「千問」アプリの公開テスト版を一般に無料開放しました。これまで企業向けが中心だった同社の大規模モデル事業を、消費者市場へ大きく広げる動きとなります。アリババによると、「千問」は将来の生活インフラにつながるAIプラットフォームを目指しており、対話機能の強化に加えて高い実務処理能力を備えています。今後は地図、フードデリバリー、チケット