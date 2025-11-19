「ファミリーマート」は、公共料金・税金・通販代金など各種料金の支払い時に「ファミペイ」を提示してスタンプをためると、大相撲観戦チケットや人気力士たちのサイン入りグッズが抽選で当たる「大相撲一月場所ご招待キャンペーン」を期間限定で開催している。【写真】若隆景関、安青錦関、玉鷲関、阿炎関のオフショット■新年にぴったりなお得なキャンペーン今回実施されるのは、「ファミリーマート」が継続して取り組んでい