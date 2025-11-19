11月19日朝早く、浜松市中央区で建築中の住宅から出火し、合わせて2棟を焼く火事がありました。けが人はいませんでした。警察と消防が火が出た原因を調べています。 【写真を見る】「建築現場から火が。隣の家に燃え移っている」早朝に2棟焼く火事 駅近くの住宅街で一時騒然＝浜松市中央区 19日午前5時20分頃、浜松市中央区積志町で、「建築現場から火が出ている。隣の家に燃え移っている」と近くに住む人から119番通報が相次ぎ