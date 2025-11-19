◆明治神宮野球大会九州国際大付高11―1神戸国際大付高（19日、神宮球場）高校の部決勝で、4年ぶり2度目出場の九州国際大付高（九州）が神戸国際大付高（近畿）を破り初優勝を飾った。九州・沖縄勢の優勝は2013年大会の沖縄尚学高以来12年ぶり、福岡県勢では00年大会の東福岡以来で25年ぶりの快挙となった。九州地区は来春の選抜大会の神宮大会枠を獲得。「4」から「5」に増える。初回から幸先よく先制した。先頭の牟禮翔