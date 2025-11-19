¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥®¥ó¥¶¡×¤Ç¥·¥Ã¥¯¤ÊÁõ¤¤?ÎáÏÂ¤ÎÊöÉÔÆó»Ò?¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°¤Éô¤Ê¤Ä¤­¤¬?ÇØÃæ¤¬¤é¶õ¤­?¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖÂç¿Í¥é¥ó¥Á¥Ö¥ë¥¬¥ê¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¸Ä¼¼¤Ç¥é¥ó¥Á¤·¤¿Æü¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê¡×¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥®¥ó¥¶ ¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È ¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×(ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è)¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÇØÃæ¤äÏÆ¤ÎÉôÊ¬¤ò¤Û¤ÜÁ´³«¤Ë¤·¤¿¥·¥Ã¥¯¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ