福岡県八女市星野村で18日に起きた小型航空機の墜落事故を受け、県警と消防は19日午前、搭乗者とみられる3人の遺体を搬出するため、現場の山中に出発した。国土交通省が墜落事故に認定したのを受け、運輸安全委員会の事故調査官2人が同日午後、小型機が出発した佐賀空港（佐賀市）に調査に入る。