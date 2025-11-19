強い寒気の影響で、11月19日朝の静岡県内は各地で気温が下がり、今シーズン一番の寒さとなりました。 【写真を見る】県内、今季1番の冷え込み 井川-0.9℃、川根本町-0.1℃ 12月上旬から中旬並みの寒さ＝静岡 ＜金原一隆記者＞ 「午前6時半のJR御殿場駅前です。空気がとても冷たいです。駅前に設置された気温計を見ると、2℃を示しています」 19日の最低気温は、井川で-0.9℃、川根本町で-0.1℃、佐久間で1.7℃など、県