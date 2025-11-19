路面の凍結や雪の影響が起こりやすい冬の高速道路の安全を祈願しようと11月18日、静岡県富士市にあるNEXCO中日本富士保全・サービスセンターで「雪氷安全祈願祭」が行われました。 【写真を見る】路面凍結や雪の影響も⋯冬の高速道路の安全祈願 NEXCO中日本や県警高速隊など約70人参加＝静岡・富士市 安全祈願祭には、NEXCO中日本の関係者や静岡・山梨両県警の高速隊など約70人が参加し、路面の凍結や雪の影響