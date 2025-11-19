おととしの大会で不正会計が発覚し、今年は中止となった「松本マラソン」について、実行委員会は19日、来年以降の大会は開催せず、終了することを決めました。松本マラソンの終了については19日の実行委員会の総会で協議され承認されました。松本マラソンをめぐっては、おととしの大会で3915万円の赤字があったにもかかわらず、市の担当者がおよそ74万円の黒字決算とする不正な会計処理が判明していました。理由についてはエントリ