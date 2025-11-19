C-Unitedが運営する「カフェ・ド・クリエ」は26日より、ブランド初となる「ミニオンコラボメニュー」を発売する。あわせて、コラボ限定グッズがもらえるキャンペーンも実施。さらに、冬にぴったりなホリデーシーズン限定メニュー4品も、新たに通常メニューに加わる。【写真】かわいすぎ！ミニオンのコラボした『バナナタルト』同店では2021年より「からだハピネスメニュー」として、新鮮な果物を使用したスムージーや糖質50