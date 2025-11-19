冬型の気圧配置が続き、新潟県内は19日朝にかけ山沿いでまとまった雪が降りました。平地では断続的に雨が降り、土砂災害に警戒が必要です。冬型の気圧配置が続き、冷え込みが強まった県内。19日朝の最低気温は、魚沼市守門や阿賀町津川で氷点下0.1℃など今シーズン最も低くなった所がありました。山沿いを中心にまとまった雪が降り、午前9時の積雪は魚沼市守門で29センチ、津南町で20センチなどとなりました。【雪かきをする