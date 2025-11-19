アニメ『ドラえもん』ドラミちゃん役を務めているタレントの千秋が19日、自身のインスタグラムを更新し、声優事務所「アトミックモンキー」と声の仕事において業務提携することを発表した。同事務所には、『ドラえもん』にレギュラー出演中のスネ夫役の関智一、ジャイアン役の木村昴らが所属している。【動画】声優の仕事に注力！業務提携を発表した千秋千秋はインスタにて「この度、わたくし千秋は、声優のお仕事をもっと頑張