¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡×°ËÆ£½Ó²ð¡Ê36)¡¢È«ÃæÍª¡Ê37¡Ë¤¬19Æü¡¢ÀéÍÕ¸©Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥ª¥ó¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥»¡¼¥ë¡×PR¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£¥³¥ó¥Ó¤Ç¡È¼ºÎø¤¤¤¸¤ê¡É¤ò¼õ¤±¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡×ºØÆ£»Ê¡¢¤¿¤«¤·¡ÖÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¡×»³ºê¥±¥¤¡¢»³Åº´²¡Öµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡×¶â¤Á¤ã¤ó¡¢ÎÉ¤Á¤ã¤ó¡Ö¥³¥í¥³¥í¥Á¥­¥Á¥­¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡×¥Ê¥À¥ë¡¢À¾ÌîÁÏ¿Í¡Ö¤Ü¤ë½Î¡×¤­¤ê¤ä¤Ï¤ë¤«¡¢¤¢¤ó¤ê¤âÅÐÃÅ¡£¥¤¥ª¥óÃ´