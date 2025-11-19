お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザー（４１）が１９日、都内で開催された「ＣＲＥＶＩＡマチュピチュ展」のオープニングセレモニーに出席した。赤いスーツ姿で登場したカズレーザーは司会者から衣装について、まるで太陽のようと、感想を述べられると「それを意識しました」と笑顔で答えた。世界史好きで、マチュピチュの世界遺産に興味を持っていると明かし「（美術館に）結構、行くほうだと思います。自分が興味あ