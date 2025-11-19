【ウィーン＝平地一紀】来年６月に開幕するサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米大会の欧州予選は１８日、各地で最終節が行われ、Ｈ組のオーストリアがホームでボスニア・ヘルツェゴビナと１―１で引き分け、勝ち点１９の首位で２８年ぶり８度目のＷ杯出場を決めた。Ｃ組のスコットランドも７大会ぶりの本大会出場が決定。他にＢ組のスイス、Ｅ組のスペイン、Ｊ組のベルギーが、出場権を獲得した。各組の２位などによるプレー