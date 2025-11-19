将棋の広瀬章人九段（38）と増田康宏八段（28）が11月19日、東京都渋谷区の「将棋会館」で第67期王位戦予選5組準決勝の対局を午前10時から開始した。【中継】広瀬九段VS増田八段 注目の一戦（生中継中）藤井聡太王位（竜王、名人、棋聖、棋王、王将、23）への挑戦者を決める予選が進行中。5組準決勝では、第51期王位の広瀬九段と増田八段が激突している。両者の公式戦対戦は全3局で、広瀬九段の1勝、増田八段の2勝。本局は振