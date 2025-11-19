柏崎刈羽原発の再稼働を巡り新潟県の花角知事は19日、前日の福島第一原発の視察を経て、是非を判断するための材料は全て揃ったとして近く考えを示す意向です。柏崎刈羽原発の再稼働について近く判断を示すとしている花角知事は、18日、就任後初めて福島第一原発を視察しました。【花角知事】「二度と起こしてはならない事故だと実感した。安全対策や被害軽減のための防災対策、そうしたものの重要性は実感した」19日の会見で花角知