警視庁＝東京・霞が関品種登録された高級ブドウ「シャインマスカット」の苗木を増殖させ無許可でフリーマーケットサイトで販売したとして、警視庁生活環境課は19日、種苗法違反（育成者権侵害）の疑いで、茨城県鉾田市の無職女性（54）を書類送検した。同課によると、シャインマスカットなどのブランド品種は海外へ無断で持ち出される被害が生じており、フリマサイト上の不正取引が一端となっている可能性があるとしている。