記者会見する沖縄県南城市の古謝景春前市長＝19日午前、那覇市沖縄県南城市議会に2度目の不信任決議を可決され失職した古謝景春前市長は19日、那覇市で記者会見し、12月の市長選への立候補是非について「まだ決めていない。後援会を含め検討している」と述べた。一連の市政混乱に関しては「騒動を抑えきれず、そのことについては私にも責任があり、おわび申し上げる」と陳謝。職員へのセクハラは重ねて否定した。古謝氏は10月