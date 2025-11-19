阪神の高寺望夢内野手（２３）が１９日、西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、１３５０万増の２０００万円でサインした。「しっかり評価していただきました」と語った。（金額は推定）今季は春季キャンプから外野の練習に取り組み、出場の幅を広げた。５月１３日のＤｅＮＡ戦（新潟）では土壇場の九回に、プロ初本塁打となる起死回生の同点弾を放つなど、インパクトのある活躍を見せた。キャリアハイを大きく更新する６