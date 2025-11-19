高市首相の台湾有事を巡る発言に中国政府が反発するなか行われた日中の局長級協議から一夜明け、中国メディアは日本側への不満を一斉に伝え、批判を強めています。一方、日本政府は18日の協議終了後に日本側との調整を経ず、局長らの撮影が行われたとして申し入れを行いました。国会記者会館からフジテレビ政治部・若田部遥記者が中継でお伝えします。協議終了後に、中国側がポケットに手を突っ込み、日本側が頭を下げるような様子