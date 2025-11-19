モデルで実業家の紗栄子が１８日、テレビ朝日系「夫が寝たあとに」に出演。モデルデビューした長男について語った。紗栄子は２１歳で出産。長男は１７歳、次男は１５歳に成長した。藤本美貴は「デビューしたのは１７歳の？」と聞くと紗栄子は「そうです」。長男は「道休蓮」としてモデルデビュー。写真も紹介されると藤本も横澤夏子も「きれいなお顔で」「背も大きくて」とうっとりだ。紗栄子は「上は、元旦那の本当にコピペ