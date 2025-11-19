急性骨髄性白血病医師を治療中のジャーナリストの森田豊氏が１９日までにＸ（旧ツイッター）を更新。治療のため、ハプロ移植を受けたことを報告した。急性骨髄性白血病のため７月から治療中の森田氏は「息子の一人からハプロ移植（末梢血幹細胞移植）を受けました」と明かした。その上で「今後も合併症予防に向けて一歩一歩懸命に頑張ります。医師である私が患者として様々な事を学び感じる時でした」と今後に向け、強い決意