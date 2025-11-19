１１月１６日の黄菊賞で２着だったアーレムアレス（牡２歳、栗東・橋口慎介厩舎、父ハービンジャー）は、ホープフルＳ・Ｇ１（１２月２７日、中山競馬場・芝２０００メートル）を目指す。１勝馬のため抽選の可能性もあるが、引き続き菱田裕二騎手とのコンビを予定している。橋口調教師は「２着でしたが、スローペースでも折り合えましたし、今後に向けていいレースができました」と振り返った。