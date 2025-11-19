◆第５６回明治神宮野球大会最終日▽高校の部・決勝九州国際大付１１―１神戸国際大付（１９日・神宮）決勝が行われ、神戸国際大付（近畿）は九州国際大付（九州）に大敗し、初優勝とはならなかった。近畿大会準々決勝で無安打無得点試合を達成した宮田卓亜（とあ、２年）が先発したが、味方の失策が絡み初回に３失点した。同準決勝で大阪桐蔭を６回１失点に封じた豊岡速伍（２年）も、６回に長打を含む４安打を浴びて４失点